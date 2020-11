La prima puntata di The Voice Senior slitta al 27 novembre. Il programma avrebbe dovuto avviarsi il 20 novembre, ma il promo parla di una partenza diversa, fissata per la settimana successiva.

I cinque coach sono già decisi, con Al Bano che dividerà la poltrona con la figlia Jasmine Carrisi. Al Leone di Cellino San Marco si aggiungono Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. I nomi dei coach si sono alternati fino all’ultimo, con l’annuncio ufficiale che è arrivato qualche settimana fa.

Sembra quindi che il talent, da quest’anno dedicato ai soli over 60, voglia scappare dallo scontro diretto con il Grande Fratello Vip, in onda in doppio appuntamento su Canale5. La prima puntata di The Voice Senior avrebbe dovuto andare in onda il 20 novembre, subito dopo la conclusione del Torneo di Tale e Quale Show che finirà il 13 novembre.

L’annuncio dell’arrivo di The Voice su Rai1 era stato dato nel corso dei palinsesti Rai dopo una serie di indiscrezioni che si erano rincorse precedentemente. La nuova formula del programma prevede la partecipazione di soli concorrenti over 60 in una dimensione mai provata in tv. La liturgia del talent rimarrà, invece, la stessa, con la prima fase delle Blind Auditions.

The Voice of Italy è un programma noto per essere sfortunato in termini di ascolti, fin dalle prime edizioni che sono state trasmesse su Rai2. Nessuna delle conduzioni che si sono avvicendate hanno saputo dare nuova linfa al programma, neanche quella di Simona Ventura, sulla quale si erano riposte grandi speranze. L’ultima vincitrice di The Voice Of Italy è Carmen Pierri, che aveva gareggiato nella squadra di Gigi D’Alessio.

La promozione di The Voice su Rai1, quindi, ha destato non poche perplessità. La conduzione è nuova e anche l’obiettivo del programma, che gioverà del traino della prima rete che è da sempre più fruttuoso di quello degli altri canali.