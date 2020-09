Al Bano a The Voice Senior come coach. A rivelarlo è l’artista di Cellino San Marco in una delle sue recenti interviste a Sogno, al quale ha dichiarato di essere pronto a tornare al banco dei giudici dopo la prima esperienza nel 2018, nella quale ha trionfato con la giovane Maryam Tancredi.

Una dimensione non sua, quella del talent, nella quale ha dichiarato di essersi trovato a suo agio. Per questo motivo, è atteso il suo ritorno a The Voice, che quest’anno torna nella nuova formula over con la conduzione di Antonella Clerici.

La prima puntata è prevista per il mese di novembre, nella collocazione del giovedì sera. Per il momento, non sono stati rivelati i nomi degli artisti che prenderanno parte al programma come coach. La prima anticipazione è arrivata infatti da Al Bano, che ha rivelato il nome del primo coach del programma: il suo.

In questi giorni, Al Bano è anche tornato sulle dichiarazioni rese in merito alla sua pensione, che sarebbe troppo bassa anche per offrire un caffè agli amici. L’artista aveva poi spiegato le ragioni delle sue affermazioni, ribadendo di non aver detto nulla di male.

Come tutti gli artisti mondiali, anche Al Bano è fermo con i concerti e con gli spettacoli, interrotti a causa dell’emergenza Coronavirus. Carrisi aveva anche specificato che i concerti rappresentavano la sua maggiore fonte di sostentamento, nonostante sia proprietario di una tenuta in Puglia, e di non essere certo di poter continuare a lungo senza live.

Com’era lecito aspettarsi, le sue dichiarazioni hanno scatenato una serie di polemiche dalle quali si è dovuto difendere. La sua posizione rimane comunque granitica ed è ancora convinto che la sua pensione sia troppo bassa per garantirgli la sopravvivenza.

Al Bano ha anche un conto aperto con Sanremo, al quale vorrebbe partecipare come concorrente dopo diversi anni di assenza. Carrisi aveva anche dichiarato di essere interessato alla conduzione del Festival di Sanremo, poiché si sentiva preparato per quel ruolo.