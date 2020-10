I coach di The Voice Senior sono finalmente ufficiali. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, sono stati annunciati nomi dei giudici che prenderanno parte alla prima edizione del talent rivolto agli Over 60 e condotto da Antonella Clerici su Rai1.

La prima puntata è in programma per il 20 novembre, subito dopo la conclusione dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. I giudici saranno 5, ma una poltrona sarà doppia: quella occupata da Al Bano Carrisi e da sua figlia Jasmine.

La conferma arriva da TvBlog, che per primo ha rivelato i nomi dei coach di The Voice Senior. A occupare le poltrone saranno Al Bano con la figlia Jasmine, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. La poltrona doppia è mutuata dall’edizione in cui parteciparono Roby Facchinetti con il figlio Francesco.

Per la prima volta, il talent approda su Rai1 con la speranza di risollevarne le sorti. A condurre la prima edizione destinata all’ammiraglia sarà Antonella Clerici, che torna in tv dopo un anno di stop, se si fa eccezione per la partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.

L’ultima edizione di The Voice Of Italy era stata messa nelle mani di Simona Ventura, che aveva scelto Morgan, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio come giudici. Era stato l’artista partenopeo a trionfare nell’ultima edizione del programma, con la giovane Carmen Pierri.

Lo show è ora ponto a tornare con una nuova squadra di coach, con la conferma di Al Bano che aveva già anticipato di essere parte del cast di The Voice Senior. L’artista di Cellino San Marco aveva già partecipato al programma, nel 2018, giungendo al primo posto con Maryam Tancredi.

Tra le conferme anche Gigi D’Alessio, che aveva partecipato all’edizione tradizionale del programma con la conduzione di Simona Ventura. Il talent ha sempre sofferto la corsa all’auditel, che non ha mai vinto.