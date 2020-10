I coach di The Voice Senior non sono ancora decisi, anche se l’ultimo nome ormai certo sembra quello di Al Bano. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che i nomi dei giudici della prima edizione del talent non siano ancora certi.

Tra i certi ci sarebbe solo Al Bano, che aveva dichiarato di essere uno dei coach di The Voice nel corso di un’intervista in radio. Con lui, ci sarebbe anche la figlia minore Jasmine, com’era accaduto nel caso di Francesco e Roby Facchinetti. Padre e figlio avevano anche vinto con Fabio Curto, di recente vincitore di Musicultura.

Di recente, si era parlato della possibilità dell’ingaggio di Elodie, ma sembra che sia tutto ancora in alto mare.

Secondo TvBlog, tra i candidati più forti ci sarebbe anche Gigi D’Alessio, spesso presente nei programmi di Antonella Clerici. Gigi D’Alessio aveva anche partecipato all’edizione tradizionale del talent Al suo nome si aggiunge quello di Giusy Ferreri, che per un anno aveva ricoperto il ruolo di insegnante nella scuola di Amici Di Maria De Filippi.

Decisamente più fantasioso è il nome di Marco Masini, già giudice di Ora O Mai Più, al quale si aggiunge quello probabile di Loredana Bertè che ha più volte partecipato ad Amici Di Maria De Filippi nel ruolo di giudice. L’artista di Bagnara Calabra era stata anche una delle giurate di Standing Ovation, trasmesso nel 2017 con la conduzione di Antonella Clerici.

The Voice Senior è alla sua prima edizione. Si tratterà anche del primo talent dedicato agli aspiranti artisti maturi, che solitamente non trovano posto in televisione. Gli ammessi saranno tutti maggiori di 60 anni, un vero unicum nel panorama dei programmi di questo genere.

Lo show andrà in onda a cominciare dal 20 novembre, su Rai1, subito dopo la conclusione dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, giunto alla decima stagione con Carlo Conti.