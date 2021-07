Torna The Voice Senior su Rai1 da stasera. Dopo il grande successo riscosso in autunno, Rai1 ripropone il talent show dedicato agli over 60.

Non si tratta della nuova edizione ma delle repliche della precedente, in onda da stasera, sabato 10 luglio, alle 21.25 su Rai1. A condurre The Voice Senior su Rai1 da stasera c’è Antonella Clerici. Con lei sul palco i coach della passata edizione: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e la figlia Jasmine che rappresentano il team Carrisi, e Clementino.

Cosa vedremo stasera su Rai1? La prima puntata della scorsa edizione di The Voice Senior, interamente dedicata alle audizioni. The Voice parte infatti con alcuni appuntamenti dedicati alle selezioni dei cantanti e il format over 60 non fa eccezione.

Le prime tre puntate sono dedicate alle Blind Auditions, le “audizioni al buio” che caratterizzano The Voice in tutto il mondo. In questo tipo di audizioni, identificative del talent show, i giudici sono di spalle e non possono vedere i concorrenti che si esibiscono.

I giudici si trovano quindi ad ascoltare i concorrenti senza poterli vedere in volto e senza poter avere alcuna anticipazione sul loro aspetto fisico. A convincere i coach dovrà essere esclusivamente la voce deigli aspiranti concorrenti. Solo successivamente, infatti, si potranno voltare per guardarli.

A voltarsi potranno essere i coach intenzionati ad aggiudicarsi il concorrente in squadra ossia coloro che schiacceranno il pulsante dimostrando apprezzamento per la vocalità dell’aspirante concorrente. Se più coach si volteranno sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi; se si volterà un solo giudice, il concorrente sarà automaticamente nella sua squadra.

La semifinale è riservata solo a 24 concorrenti, 6 per team, mentre solo 2 per team accederanno alla finale. The Voice Senior nasce dal format The Voice, creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in onda in ben 62 Paesi. La regia di The Voice Senior è di Sergio Colabona.