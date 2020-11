L’Allieva 4 ci sarà? È quello che si chiedono i fan della fiction da ieri sera, quando su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata della terza stagione. I due episodi conclusivi hanno risposto, più o meno, in maniera soddisfacente a tutte le domande sollevate nel corso di questo capitolo, partendo ovviamente dalla coppia interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Alice e Claudio si sono sposati? Alla fine il lieto evento si è realizzato: il matrimonio rischiava di saltare, a causa del caso di omicidio in cui Giacomo, fratello di CC, era stato incastrato. Nel tentativo di scagionarlo, l’ex allieva e il suo mentore/fidanzato si sono dati da fare per cercare prove a favore della sua innocenza. Insieme a loro, anche Andrea Manes, interpretata dalla new entry Antonia Liskova. La nuova Suprema dell’Istituto ha conquistato il pubblico grazie al suo personaggio: una donna in apparenza forte, in realtà custode di un segreto indicibile che continua a tormentarla.

Il punto focale del finale di stagione girava anche intorno alla ricerca della figlia della Manes, una bambina che lei aveva dato in adozione quando era giovanissima. Il pubblico de L’Allieva aveva già capito da un po’ di puntate che si trattava della specializzanda Giulia, anche lei alla ricerca di risposte sulla madre biologica. Il confronto tra le due, però, non c’è stato, ed è questo che ha lasciato l’amaro in bocca.

L’ultima puntata ha regalato il lieto fine a Lara e Marco, finalmente riuniti dopo la distanza; il PM Sergio e Silvia, con quest’ultima incinta ma non scopriremo mai come avrebbe reagito il futuro papà; la Wally ha guadagnato il rispetto e la soddisfazione lavorativa dopo anni di duro lavoro; Paolone ed Erika hanno invece intrapreso una relazione.

Gli ascolti del finale de L’Allieva 3 hanno premiato la fiction, sebbene la stagione non sia sempre stata all’altezza delle aspettative.

Qual è dunque il punto della situazione su L’Allieva 4? Sappiamo che la Mastronardi e Guanciale si erano detti concordi a dire addio alla fiction. Pierpaolo Spollon, che presta il volto a Marco Allevi, è della stessa opinione. Intervistato da FanPage.it, ha dichiarato: “Credo francamente che la terza stagione sia stata l’ultima. Sono finiti i libri, a rigor di logica direi che è finita. A meno che non facciano un regalo agli spettatori, credo che l’epilogo sia nella terza stagione.”

Il materiale cartaceo in realtà ci sarebbe: Il ladro gentiluomo, ultimo capitolo dei romanzi di Alessia Gazzola, è stato solo vagamente accennato nella fiction. La Wally ha infatti proposto ad Alice un trasferimento a Domodossola, e all’inizio del libro la protagonista si trova proprio lì. Non resta che aspettare la decisione della Rai per capire se L’Allieva 4 si farà o meno.