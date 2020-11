La scorsa settimana è stata caratterizzata indubbiamente dal nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S7 nel panorama degli smartphone Android, forse l’ultimo che avremo modo di toccare con mano per il device che è stato lanciato sul mercato nel 2016. Qualche informazione in merito ve l’abbiamo fornita già nei giorni scorsi, appena il pacchetto software si è affacciato sul mercato, ma oggi 9 novembre c’è qualche dettaglio extra è trapelato per chi si appresta a fare questo passo anche qui in Italia.

Primi feedback per l’ultimo aggiornamento arrivato ai possessori di Samsung Galaxy S7

Dando uno sguardo ai commenti di chi ha avuto modo di testare l’aggiornamento nell’ultima settimana, emergono alcuni punti molto chiari sullo stato di salute del Samsung Galaxy S7. In particolare, da test effettuati su un device

del Regno Unito, pare che si possa procedere senza troppa ansia con il download di questo aggiornamento. Del resto, quando si parla di dispositivi non più di ultimo grido, qualche dubbio è lecito averlo sull’impatto che un pacchetto software potrebbe avere.

Vi ricordo che stiamo parlando della build G930FXXU8ETI2. All’interno della suddetta patch è integrata la correzione alla vulnerabilità Qmage, vale a dire quella già nota e risalente a qualche anno fa. Oltre a questo dettaglio, di suo non indifferente per chi dispone di un Samsung Galaxy S7, viene rilevata più fluidità con device durante l’uso quotidiano e, apparentemente, una durata della batteria più lunga di 50/80 minuti a ciclo. Dunque, l’aggiornamento è assolutamente promosso fino a questo momento e risulta in arrivo in Italia in queste ore.

Qualora abbiate ricevuto anche voi la notifica per procedere con il download dell’aggiornamento per il Samsung Galaxy S7, forse l’ultimo della sua storia, non esitate a commentare l’articolo di oggi qui di seguito, in modo da farci un’idea più chiara sui suoi effetti reali.