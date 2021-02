Continua a tenere banco anche in Italia il Samsung Galaxy S7. Sono trascorsi diversi anni dal suo esordio sul mercato, eppure in tanti sono ancora in possesso del device. Complice il fatto che il device abbia ricevuto negli ultimi tempi alcuni aggiornamenti software, come quello che abbiamo avuto modo di analizzare sulle nostre pagine non molto tempo fa, la popolarità del modello è calata in minima parte. Tuttavia, come è normale che sia, non mancano le lamentele di chi riscontra problemi con il prodotto.

Riavvii improvvisi per il Samsung Galaxy S7: una risposta ufficiale

In tanti, ad esempio, si concentrano in questo periodo sul problema dei blocchi e dei riavvii improvvisi per il Samsung Galaxy S7, imputando l’anomalia al recente aggiornamento messo a disposizione del pubblico. Tuttavia, ci sono anche prese di posizione da parte del produttore coreano, tramite l’assistenza italiana, per evidenziare che determinati bug al device non possano essere in alcun modo associati al pacchetto software in questione.

In sostanza, si evidenzia che l’aggiornamento di per sé non ha alcun errore. Tuttavia, non si esclude che si siano verificate delle anomalie proprio in seguito alla fase di aggiornamento. In alternativa, il bug potrebbe essere del tutto indipendente dalla successione temporale degli eventi. Insomma, nessun rapporto causa-effetto. E, nel caso in cui i termini di garanzia siano scaduti, allora sarà possibile procedere solo a seguito di accettazione di un preventivo.

Insomma, o si cambia smartphone, o si accetta il preventivo relativo alla riparazione che va effettuata sul vostro Samsung Galaxy S7. Fateci sapere se anche voi avete affrontato problematiche di questo tipo negli ultimi tempi, considerando il fatto che si parla di un prodotto che ha visto la luce addirittura cinque anni fa. Del resto, si tratta anche di una situazione tutto sommato normale.