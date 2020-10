Incredibile ma vero, i vecchi Samsung galaxy S7 e S7 Edge sono destinatari di un nuovo aggiornamento software. I top di gamma hanno oramai la veneranda età di ben 5 anni e il loro supporto software sembrava definitivamente concluso con l’inizio di quest’anno 2020. Così non è stato, come dimostra la distribuzione di una nuova patch di sicurezza del mese di settembre.

Siamo in una prima fase di lancio del firmware nuovo di zecca proprio per i Samsung Galaxy S7, eppure grazie alla fonte SamMobile, abbiamo notizie dettagliate sui pacchetti ora in circolazione. Ad esempio sembrerebbe proprio che le prime notifiche degli update abbiano raggiunto per primi i proprietari proprio dei Samsung Galaxy S7 canadesi e britannici. Proprio in Canada, le patch distribuite sarebbero siglate come G930W8VLS8CTI1 o G935W8VLS8CTI1, mentre nel caso della Gran Bretagna i pacchetti sarebbero i G930FXXU8ETI2 e G935FXXU8ETI2. In entrambi i casi il peso dell’aggiornamento non sarebbe superiore ai 70 MB.

Come si giustifica un cambio di rotta nella politica software del produttore e dunque il rilascio dei nuovi aggiornamenti? L’update in questione può di certo essere considerato come critico e fondamentale per risolvere qualche exploit di sicurezza che metteva a repentaglio proprio i dispositivi datati si, ma ancora molto diffusi. Proprio per questo motivo, è consigliato procedere all’adeguamento non appena si verrà raggiunti dai firmware.

Dopo il rilascio della novità software in Canada e in Gran Bretagna, quando toccherà anche a noi lo stesso passaggio? Le notifiche via OTA riferite agli update fin qui esaminati non dovrebbero tardare neanche dalle nostre parti. Come al solito, i possessori di entrambi gli esemplari potrebbero verificare la possibilità di adeguare il loro device attraverso il percorso delle impostazioni del telefono. L’attualizzazione prenderà di certo solo pochi minuti ma metterà al sicuro i telefoni da vulnerabilità anche abbastanza pericolose.

