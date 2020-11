Arrivano buone notizie anche per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 brandizzato Vodafone. Di recente, anche sulle nostre pagine, abbiamo parlato della distribuzione di un nuovo ed inatteso aggiornamento per i prodotti no brand, evidenziando che il pubblico tra le altre cose nei giorni successivi al download abbia messo in evidenza confortanti passi in avanti in termini di durata della batteria. Ebbene, oggi 17 novembre il pacchetto software è arrivato anche a bordo di un’altra variante molto popolare in Italia.

Primi riscontri con il Samsung Galaxy S7 Vodafone dopo l’ultimo aggiornamento

Disponibile da un paio di giorni a questa parte, l’aggiornamento di settembre per il Samsung Galaxy S7 al momento conferma le buone impressioni che ho avuto modo di raccogliere con la variante “base” dello smartphone”. Se da un lato abbiamo un changelog tutto sommato abbastanza generico, con il quale si mette in evidenza l’upgrade sul fronte sicurezza, oltre al miglioramento della stabilità di Samsung Cloud e l’aggiunta del GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati), dall’altro occorre porre l’accento anche sui primi feedback.

Ovviamente è presto per lasciarsi andare a sentenze, ma al momento in molti evidenziano un apprezzabile passo in avanti per quanto concerne la durata della batteria. Dunque, almeno a primo impatto, il Samsung Galaxy S7 Vodafone sta mostrando le stesse reazioni avute dal modello no brand. Inutile dire che solo con il trascorrere dei giorni potremo avere finalmente maggiori certezze sotto questo punto di vista.

A voi è arrivato l’aggiornamento di settembre sul Samsung Galaxy S7 Vodafone? Come stanno andando le cose? Come sempre, sentitevi liberi di commentare l’articolo di oggi 17 novembre, riportando le prime sensazioni maturate sul campo una volta installato il firmware, in modo da avere un quado più chiaro della situazione davanti ai nostri occhi.