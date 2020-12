Stiamo vivendo un periodo ricco di novità e rumors per il Samsung Galaxy S7, considerando il fatto che lo smartphone lanciato sul mercato nel 2016 a breve dovrebbe ricevere un aggiornamento del sistema operativo Android secondo le ultime indicazioni provenienti dal web. In attesa di informazioni certe sotto questo punto di vista, oggi voglio condividere con voi qualche dritta per migliorare le prestazioni del device, anche perché suggerimenti simili potrebbero tornarvi utili. Considerando anche quanto riportato in passato sulle nostre pagine.

Consigli utili per i possessori di un Samsung Galaxy S7

Ad esempio, potrebbe essere una buona idea rimuovere Bloatware. Recendovi nel menù “Applicazioni” all’interno di “Impostazioni”, infatti, potrete disabilitare alcune app legate all’interfaccia proprietaria di Samsung. Mossa necessaria, visto che diverse app di sistema lavorano in background condizionando le prestazioni del nostro Samsung Galaxy S7. Il secondo punto riguarda la disattivazione delle animazioni, che richiede l’accesso alle Opzioni sviluppatore dalle Impostazioni. Giocate un po’ con le voci “scala finestra di animazione”, “Scala animazione finestra” e “scala la durata dell’animazione”. Se proprio non volete disattivarle, impostandole a o.5X noterete sicuramente un miglioramento delle performance.

Un’altra attività sottovalutata è la cancellazione della cache delle applicazioni. Il più delle volte questi dati sono inutili e, per forza di cosa, condizionano le prestazioni del vostro smartphone. Da menù applicazioni selezionate quelle per le quali intendete procedere con una bella pulizia. Ancora, vi suggerirei di dire addio ai Live Wallpapers e a widget all’interno della homescreen per il vostro Samsung Galaxy S7.

Infine, l’ultima strada da seguire per migliorare le performance di un Samsung Galaxy S7 si concentra sull’utilizzo di un Launcher alternativo rispetto a quello proprietario. In termini di leggerezza e personalizzazioni, a mio modo di vedere il migliore in circolazione è senza ombra di dubbio il Launcher Nova. Provate a seguire questi consigli o almeno parte di essi e fatemi sapere se riscontrerete passi in avanti in termini di presentazioni.