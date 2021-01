Si torna a parlare ancora una volta del Samsung Galaxy S7, smartphone lanciato cinque anni fa e che, grazie al boom di vendite registrato soprattutto durante il primo anno di vita, ancora oggi risulta molto popolare in Italia. Tutte le decisioni del produttore coreano su questo device fanno molto rumore, come abbiamo avuto modo di percepire sulle nostre pagine a fine 2020, ma oggi 29 gennaio occorre prendere atto che la distribuzione di un aggiornamento sia ufficialmente ripresa qui da noi.

Riecco l’ultimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S7 in Italia

Sto parlando della patch di settembre 2020, arrivata per motivi mai chiariti solo ad un numero limitato di utenti in possesso del Samsung Galaxy S7 no brand. A dirla tutta, qualche segnalazione è pervenuta anche dal pubblico che si ritrova con device marchiati Vodafone, ma come sempre sono in maggioranza quelli liberi da vincoli con operatori. Fatto sta, che questo venerdì ho riscontrato alcune segnalazioni particolarmente significative sotto questo punto di vista.

Stando ai feedback di coloro che hanno avuto modo di scaricare l’aggiornamento in questione a bordo del proprio Samsung Galaxy S7, non dovrebbero palesarsi davanti ai nostri occhi particolari anomalie una volta terminata l’installazione. Possibile anche un piccolo miglioramento in termini di durata della batteria, ma è chiaro che ne sapremo di più sotto questo punto di vista solo tra una decina di giorni, quando i test sul campo da parte degli utenti saranno più attendibili.

Vedremo quali saranno i risvolti nei prossimi giorni, in attesa che tutti possano finalmente installare quello che a detta di alcuni esperti potrebbe essere l’ultimo aggiornamento software ufficiale per il Samsung Galaxy S7. Qualora abbiate avuto modo di testare l’upgrade in questione, fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in modo da avere un quadro della situazione più chiaro.