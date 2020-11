La data dei funerali di Stefano D’Orazio è fissata. L’ultimo saluto all’ex batterista dei Pooh avverrà alle 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, alla presenza di poche persone nel rispetto delle normative anti-Covid. La famiglia ha lavorato su una cerimonia all’aperto per accogliere più persone in sicurezza.

Stefano D’Orazio si è spento all’età di 72 anni al Columbus del Policlinico Gemelli a Roma, per complicazioni legate al Covid. L’artista era stato ricoverato il 29 ottobre scorso con la febbre alta. Le sue condizioni sembravano in via di miglioramento, per poi precipitare nelle ore successive fino a condurlo alla morte.

Commosso il saluto dei Pooh, che hanno annunciato la scomparsa di Stefano D’Orazio con un comunicato congiunto postato nella notte tra il 6 e il 7 novembre. La notizia è stata accolta con grande dolore da tutti i fan ma anche da tutti i colleghi, che hanno commentato increduli questa morte così improvvisa.

Stefano D’Orazio ha continuato a lavorare fino alla fine. Il suo ultimo brano è Rinascerò, Rinascerai, che ha scritto per Roby Facchinetti e per sostenere Bergamo, piegata dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Il brano è stato tradotto anche in altre lingue.

Dopo oltre 24 ore di silenzio, Roby Facchinetti è intervenuto nella puntata di Domenica In dell’8 novembre per raccontare questi ultimi giorni di grande dolore. L’artista era già in viaggio verso Roma: “Questo è un viaggio che non avrei mai voluto fare. Ieri non ho voluto parlare con nessuno, ho solo pianto. Stefano era una persona che dava sempre il meglio di sé. Mi risuonano in mente le parole di Rinascerò, Rinascerai, quando dice ‘siamo nati per combattere la sorte’. Per lui non è stato così”. I due artisti erano rimasti legati anche dopo la conclusione del progetto Pooh, per diversi brani e la messa in musical di Parsifal.