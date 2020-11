In un’atmosfera surreale, i Pooh salutano Stefano D’Orazio, morto nella serata del 6 novembre. Ancora incerte le cause, anche se si parla di un aggravamento dei sintomi del Covid per il quale era ricoverato da circa una settimana.

Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli sono quindi tornati a fare gruppo per l’improvviso e impensabile saluto a Stefano D’Orazio, che ci lascia a 72 anni dopo una vita dedicata alla musica, alla scrittura e al palcoscenico. Questo è quello che si legge sui social degli ex Pooh e nel profilo del gruppo, che ha resistito allo scioglimento definitivo del 2016.

“Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre… Roby, Dodi, Red, Riccardo”

La notizia della scomparsa di D’Orazio è arrivata improvvisa e inaspettata dopo il tweet di Bobo Craxi, che in appena qualche minuto ha fatto il giro della rete fino ad arrivare in tv. A dare l’annuncio in diretta è stata una sconvolta Loretta Goggi, che ha confermato anche le cause della morte improvvisa.

Stefano D’Orazio ha dedicato la sua vita alla musica fino all’ultimo, nonostante la conclusione del progetto Pooh con l’ultimo concerto a Bologna del 2016. L’artista romano, anche eclettico musicista, si era preso un lungo periodo di tempo per dedicarsi agli affetti e sposare la sua compagna Tiziana Giardoni, alla quale aveva detto Sì il 12 settembre 2017, ma anche per riprendere la passione per il musical.

SDO, così era chiamato dai tanti fan che non hanno smesso di seguirlo, era tornato anche a scrivere per l’amico Roby Facchinetti. Suo il testo di Rinascerò, Rinascerai, scritta per una Bergamo dilaniata dal Covid, ma anche i testi degli inediti contenuti nell’ultimo cofanetto dell’amico e artista bergamasco Inseguendo La Mia Musica, pubblicato il 25 settembre scorso.