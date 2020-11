L’ultimo singolo di Stefano D’Orazio con Roby Facchinetti è un messaggio di speranza per Bergamo, profondamente ferita dall’emergenza sanitaria che non ha lasciato alcuno scampo.

L’idea di comporre un brano per il grande centro lombardo è arrivata nella sera in cui tutti noi abbiamo visto sfilare i mezzi dell’esercito che trasportavano i feretri dei troppi morti. Roby Facchinetti si è chiesto cosa potesse fare per la sua città e la risposta è stata immediata.

Nonostante l’emergenza si torna al piano per scrivere, ma manca un testo che possa onorare questa musica scritta per la Città ferita. Roby Facchinetti pensa subito a Stefano D’Orazio, lo chiama e gli chiede di tradurre in versi quella composizione che aveva pensato per Bergamo.

La risposta dell’artista romano è stata immediata e sentita, dal momento che per 30 anni ha vissuto in provincia di Bergamo e qui si è sentito a casa. Nasce così Rinascerò, Rinascerai, brano di speranza che i due ex Pooh hanno voluto realizzare per dare un sostegno concreto alla città piegata dal Coronavirus.

Tutti i guadagni del brano sono devoluti all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in prima linea nella lotta al Coronavirus, ma quest’iniziativa ha fatto il giro del mondo. Il brano composto da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio è stato tradotto in diverse lingue e con lo stesso scopo, quello di sostenere la lotta al virus attraverso la musica che infonde speranza.

Rinascerò, Rinascerai è una delle tracce dell’ultimo album live di Roby Facchinetti – Inseguendo La Mia Musica – che ha rilasciato a settembre e nel quale si contano altri brani a firma D’Orazio. Di Bergamo, l’ex batterista dei Pooh aveva detto:

“Bergamo è la mia seconda città, mi ha adottato, accolto e ci ho trascorso i miei migliori anni di lavoro, “Rinascerò, Rinascerai” vuole essere un semplice modo per fare anche noi la nostra piccola parte”.

Stefano D’Orazio è morto il 6 novembre scorso a causa delle complicazioni legate al Covid.

Testo Rinascerò, Rinascerai di Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio