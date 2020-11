I funerali di Stefano D’Orazio in diretta tv, per l’ultimo saluto all’amato batterista dei Pooh scomparso improvvisamente a 72 anni il 6 novembre scorso. Le esequie si terranno in forma privata presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, ma il feretro giungerà dal Campidoglio scortato dalle moto della Polizia Locale. Il corteo partirà lunedì 9 novembre alle ore 14,40.

La cerimonia sarà seguita in diretta tv dalla trasmissione di Serena Bortone, che si collegherà per seguire l’ultimo viaggio di Stefano D’Orazio. I tanti fan che non potranno essere in Piazza del Popolo, blindata nel rispetto delle normative anti-Covid.

I suoi amici Pooh sono già partiti per raggiungere Roma. Roby Facchinetti si trova già nella Capitale, come ha dichiarato a Domenica In in collegamento telefonico con Mara Venier: “Siamo in viaggio per Roma, un viaggio che mai avrei voluto e pensato di fare. Stefano era una persona straordinaria, che sapeva sempre dare il meglio di sé”. Red Canzian è partito nelle prime ore di questo lunedì di dolore, insieme a tutta la sua famiglia: “Voglio essergli vicino. Non ho potuto esserci nei suoi ultimi giorni, perché questo virus e bastardo e ti tiene lontano dai tuoi cari”.

I fan hanno chiesto a gran voce che i funerali fossero trasmessi in diretta televisiva e così sarà. Alle esequie sarà presente anche una rappresentante del Sindaco Virginia Raggi, che accompagnerà il feretro di Stefano D’Orazio fino alla Chiesa degli Artisti. Appena qualche giorno fa, si erano tenuti i funerali di Gigi Proietti.

Stefano D’Orazio è morto il 6 novembre scorso a causa di alcune complicazioni legate al Covid. Sembrava che le sue condizioni stessero migliorando, ma il suo quadro clinico è precipitato nel tardo pomeriggio fino a portarlo alla morte. I Pooh hanno dato la notizia sui social attraverso un comunicato congiunto che hanno condiviso anche sulla pagina del gruppo.