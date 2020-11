Sembrano esserci già oggi tutti i presupposti per parlare di Black Friday 2020, almeno per coloro che sono propensi ad acquistare un Huawei P40 Lite su Amazon. La proposta che ho individuato oggi 8 novembre, infatti, risulta ancora più vantaggiosa rispetto a quella che abbiamo portato alla vostra attenzione pochi giorni fa. Insomma, ci sono tutti i presupposti per dare una spinta ulteriore alle vendite di un device che sta facendo bene già di suo sotto questo punto di vista. Nonostante l’assenza di default dei cosiddetti servizi Google (in buona parte scaricabili successivamente).

Il prezzo aggiornato per Huawei P40 Lite su Amazon

Provando ad analizzare aspetti più concreti inerenti l’offerta in questione, nel box che trovate qui di seguito, potrete procedere con l’acquisto di Huawei P40 Lite su Amazon ad appena 162 euro. Almeno per ora. Siamo al cospetto del prezzo più basso che sia mai stato concepito dal famoso market, anche se al momento della pubblicazione del mio articolo ho notato che risulta disponibile un solo articolo alle suddette condizioni. Insomma, è il caso di sbrigarsi nel caso in cui da tempo si attenda la promozione giusta per procedere.

Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Nonostante l’assenza dei tanto discussi servizi Google, va ricordato che smartphone come Huawei P40 Lite stiano ricevendo con costanza aggiornamenti software. Dunque, dal punto di vista dello sviluppo non dovreste affrontare limitazioni particolari. Ad oggi, chi ha deciso di acquistarlo non ha fatto emergere criticità particolari. Per questo motivo, invito tutti i nostri lettori a valutare con grande attenzione l’offerta trapelata oggi 8 novembre da Amazon qui in Italia.

Dunque, ora avete tutti gli strumenti informativi necessari per valutare al meglio il nuovo prezzo che è stato fissato per Huawei P40 Lite. Attenzione alla disponibilità su Amazon e alle probabili oscillazioni dei valori nelle prossime ore.