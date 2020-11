Danno la sensazione di non finire mai le offerte Amazon, che aprono anche questa settimana all’insegna degli sconti più sfrenati, proiettandosi già in direzione del Black Friday, che ricordiamo cadrà il prossimo 27 novembre. Protagonisti di oggi 2 novembre sono Huawei P40 Lite e iPhone 11, due dispositivi profondamente diversi, e pertanto destinati anche ad un pubblico dalle esigenze agli antipodi. Partiamo proprio dal Huawei P40 Lite, che le offerte Amazon di questo inizio settimana propongono al prezzo di 180 euro (per utenti Prime), e consegna senza costi aggiuntivi prevista per giovedì 5 novembre ordinandolo entro poche ore. Il modello in questione presenta il supporto Dual SIM, include 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (colorazione Crush Green). Ci teniamo anche a precisare che il prodotto è venduto da terzi, ma spedito da Amazon.

Offerta Huawei P40 Lite Crush Green 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Non finiscono qui le offerte Amazon di oggi 2 novembre, che, come sopra già anticipato, coinvolgono anche iPhone 11, modello standard dell’ormai passata generazione dei melafonini di casa Apple, e proprio per questo maggiormente appetibile in virtù del taglio del prezzo che dovrebbe coinvolgerli (usiamo il condizionale in quanto non è sempre così). In questo caso, iPhone 11, nel taglio di memoria da 64GB e nella colorazione nera (la confezione di vendita include le cuffie EarPods e l’alimentatore) costa 689 euro, con consegna gratis in 1 giorno per gli utenti Prime (prodotto venduto e spedito da Amazon, da subito disponibile e che potreste ricevere direttamente a casa già domani 3 novembre finalizzando l’acquisto nel giro di un paio d’ore).

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Nero Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Pur essendo il Black Friday ancora relativamente lontano, le offerte Amazon non mancano già oggi 2 novembre, come dimostrano le proposte associate ai Huawei P40 Lite e iPhone 11, da poter acquistare a prezzi molto più che ragionevoli. A questo punto non resta che decidervi sul da farsi, consapevoli del fatto che il box dei commenti in basso è sempre a vostra disposizione per qualsiasi domanda voleste farci.