Arrivano alcuni segnali importanti in queste ore per il Samsung Galaxy Note 20, almeno per quanto concerne lo sviluppo software di questa famiglia. Nella giornata di ieri, come avrete notato, ci siamo soffermati sulla crisi relativa alle vendite del top di gamma Android, al punto che il produttore coreano è stato costretto a rivedere al ribasso le stime coi produttori, ma stamane tocca tornare sugli aggiornamenti software concepiti dal team per assicurare ai propri clienti un prodotto sempre al passo coi tempi.

Cosa cambia con la beta One UI 3.0 di inizio novembre per il Samsung Galaxy Note 20

In particolare, occorre prendere in esame le ultime informazioni fornite sul tema da una fonte come SamMobile. Pare che la nuova release si metta alle spalle anomalie che investono l’interfaccia utente, fino ad arrivare alle chiusure forzate delle app, che a quanto pare non pochi utenti hanno riscontrato in quei Paesi dove nelle scorse settimane è stato effettivamente avviato il programma beta per i vari Samsung Galaxy Note 20 o Note 20 Ultra.

Ovviamente, visto che si tratta di un software beta, è possibile che la build più recente possa portare con sé paradossalmente problemi propri. Tutto ciò per dire che ci vorrà probabilmente un po’ di tempo prima che la build stabile One UI 3.0 sia pronta per la serie dei Samsung Galaxy Note 20, considerando che il suo programma beta è in esecuzione dietro quello del trio Galaxy S20. Possibile che ci sia una svolta sotto questo punto di vista tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno.

Secondo quanto si apprende stamane, il secondo aggiornamento beta, la cui versione firmware è N98xxXXU1ZTJQ, risulta in fase di lancio in India, ma dovrebbe presto essere rilasciato in altri mercati in cui è stato lanciato il programma beta. Sto parlando di Regno Unito, Germania e Stati Uniti. Dunque, ore calde per il Samsung Galaxy Note 20.