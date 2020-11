Non vanno per nulla bene le vendite del Samsung Galaxy Note 20. A distanza di un paio di mesi dalla commercializzazione del device, infatti, occorre fare il punto della situazione sia per noi addetti ai lavori, sia per il produttore coreano, in quanto questo 2020 che certo non dimenticheremo facilmente sta creando non poche anomalie nel mercato degli smartphone. Se da un lato è innegabile che gli sviluppatori stiano facendo di tutti per rilasciare aggiornamenti software al passo coi tempi, come abbiamo notato ieri a proposito della patch di novembre, ci sono allo stesso tempo altre verità innegabili.

Male le vendite del Samsung Galaxy Note 20 ad oggi 3 novembre

Come stanno le cose fino a questo momento per il Samsung Galaxy Note 20? Un punto è stato fatto in queste ore da SamMobile, come sempre fonte autorevole e molto vicina alle questioni del produttore coreano. Al momento, infatti, siamo ben al di sotto delle aspettative, al punto che Samsung si aspettava che la domanda per la serie Galaxy Note 20 durante il mese ottobre sarebbe stata abbastanza alta da garantire la produzione di 900.000 unità. Il trend di mercato, però, sta andando in direzione opposta.

Basti pensare al fatto che i dati di vendita scadenti abbiano costretto la società a ridurre la suddetta stima fino a 600.000 unità. Diversi i fattori che hanno portato ad una situazione simile. Come accennato solo in parte in precedenza, l’anno “unico” che stiamo vivendo, con l’emergenza sanitaria per il Covid, sicuramente ha ridotto la capacità di spesa delle persone, ma è altrettanto vero che per alcuni il Samsung Galaxy Note 20 venga percepito non così innovativo.

Staremo a vedere se ci sarà un’inversione di tendenza in grado di far impennare le quote di mercato del Samsung Galaxy Note 20, magari attraverso un drastico calo del prezzo nei principali store.