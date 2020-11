Nonostante la scarsa consistenza della sceneggiatura e il ricorso a tanti cliché che hanno fatto storcere il naso – e non poco – al pubblico francese – Emily in Paris si è rivelata una piacevole evasione per molti.

Chi aveva sperato di ritrovarvi la verve e il sarcasmo di Sex and the City ha dovuto ricredersi: nonostante abbiano in comune lo stesso creatore, Darren Star, le due serie si assomigliano ben poco, soprattutto per la debolezza della scrittura che si fa molto sentire in Emily in Paris (qui la nostra recensione).

Per chi comunque ha amato la serie di e con Lily Collins nei panni di una giovane responsabile marketing in trasferta a Parigi e si appresta ad avere molto tempo libero a disposizione per guardare serie tv, su Netflix non mancano contenuti simili da selezionare. Resta sottinteso che chi non ha visto Sex and The City dovrebbe assolutamente rimediare, anche se tra le due serie non può essere rintracciato un vero e proprio passaggio di testimone.

La ricerca di una serie simile a Emily in Paris – una commedia leggera, romantica, contemporanea, con uno sguardo attento alle tendenze, alla moda, al femminismo e alla condizione dei giovani nella società precaria del XXI secolo – può cominciare da questi 5 titoli, tutti disponibili su Netflix.

Chiami il mio Agente!

Per restare in terra francese e nel registro della commedia, Chiami il mio Agente! è un’ottima sostituta di Emily in Paris: irriverente ma anche introspettiva, questa serie racconta il mondo delle produzioni televisive e cinematografiche dal punto di vista dei rappresentanti degli artisti, svelando dinamiche e vizi del settore. Ogni puntata ospita una guest star del cinema francese o internazionale. Anche la nostra Monica Bellucci ha accettato di partecipare alla terza stagione.

New Girl

Trasferendosi oltreoceano, la storia di Jess, tradita dal fidanzato e costretta ad iniziare una nuova vita insieme ad un gruppo di sconosciuti coinquilini è la sit-com considerata da molti erede di Friends. Come Emily in Paris, anche New Girl ha al centro una giovane donna che deve rifarsi una vita e costruire nuovi legami contando solo sulle proprie forze e sul proprio entusiasmo.

Girlboss

Ha avuto una sola stagione, questa sfortunata serie di Netflix con Britt Robertson, ma chi ha guardato Emily in Paris perché attratta/o dai costumi meravigliosi e nella speranza di ritrovarvi lo spirito de Il Diavolo Veste Prada, può provare a dare una chance alla storia della ventenne Sophia, che dopo aver perso il lavoro e la casa decide di inventarsi un proprio business nella moda vintage.

Valeria

Altra serie che attinge a piene mani dal mito di Sex and The City, Valeria è in realtà l’adattamento dell’omonima serie di romanzi di Elísabet Benavent, da cui si discosta non poco (qui la nostra recensione). Scrittrice squattrinata e precaria, la protagonista deve scegliere se rincorrere i suoi sogni o accontentarsi, nel lavoro come in amore, di ciò che la vita le offre. Ad aiutarla sono tre amiche inseparabili, in una Madrid da sogno.

The Duchess

Irriverente e sagace, The Duchess è la storia di una madre single alle prese con decisioni che impattano sulla sua carriera, sulla vita di sua figlia adolescente e sulla propria instabile relazione amorosa, affrontando temi delicati come la maternità, le adozioni, le famiglie allargate.