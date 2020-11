Pare siano ancora persistenti i problemi PosteID per quanto riguarda il corretto utilizzo del proprio SPID. Dunque, dopo le informazioni che abbiamo condiviso nella giornata di ieri, ci sono ancora malfunzionamenti che stanno complicando non poco le operazioni di autenticazione in fase di login per chi utilizza questo servizio. Bisogna fare, dunque, il punto della situazione, in relazione ad un’anomalia che tra alti e bassi si trascina ormai da diverse ore per un target specifico come quello individuato ad inizio settimana.

Prime risposte ufficiali ai problemi PosteID con SPID

Qualora abbiate inviato un messaggio privato sui social per ottenere assistenza in seguito ai problemi PosteID con il proprio SPID, occorre tener presente questa risposta ufficiale. Così facendo, sarete sicuri di inviare tutte le informazioni necessarie, affinché possiate ottenere tutte le informazioni di cui avete bisogno:

“Abbiamo ricevuto il tuo messaggio privato. Ti chiediamo di integrarlo con , il tuo nome e cognome, il codice fiscale ed un numero telefonico dove eventualmente contattarti“.

Al momento non abbiamo ulteriori indicazioni in merito all’origine dei problemi PosteID, nonostante l’autenticazione con il proprio codice SPID sia difficoltosa ormai da 24 ore. A tal proposito, abbiamo contattato anche noi lo staff di Poste Italiane, nel tentativo di capirci qualcosa di più in questo senso. Qualora dovessero emergere ulteriori informazioni in merito, non esiterò ad aggiornare l’articolo di oggi, sperando ovviamente che nel frattempo la questione sia archiviata una volta part tutte.

Anche voi riscontrate oggi 3 novembre problemi Poste ID con l’autenticazione tramite il codice SPID? Fateci sapere se e quando si manifestano anomalie, in modo da raccogliere ulteriori contributi in merito per chi ci segue in attesa di comunicazioni ufficiali. Soprattutto considerando il fatto che in questi anni non abbiamo mai riscontrato malfunzionamenti di questo tipo con il servizio.