Si registrano problemi con il tracking di Poste Italiane oggi 19 aprile, visto che il sito non funziona in questa specifica area secondo diverse testimonianze che si susseguono sui social. Anomalia abbastanza limitante per coloro che sono in attesa di ricevere una spedizione urgente, ma che allo stesso tempo ci pone su un piano assai diverso rispetto a quello che abbiamo preso in esame alcune settimane fa. Già, perché rispetto al malfunzionamento per il servizio PostePay, senza dimenticare l’area mobile, la questione odierna sembrerebbe essere maggiormente sotto controllo per i tecnici.

Attenzione ai problemi con il tracking di Poste Italiane: il sito che non funziona oggi nell’apposita area

Dunque, massima attenzione ai potenziali problemi che potreste incontrare con il tracking di Poste Italiane, visto che il sito ufficiale non funziona oggi per coloro che intendono monitorare consegne tramite aggiornamenti in tempo reale. Dunque, il sito e l’area utente risultano accessibili, così come lo SPID non presenta particolari anomalie, ma la curva che possiamo osservare su Down Detector indica che qualche anomalia in realtà pare esserci con questo importante brand.

I numeri difficilmente saranno alti questo mercoledì, in quanto stiamo sempre parlando di un servizio di nicchia, ma la questione relativa al tracking di Poste Italiane va monitorato con grande attenzione in queste ore. Al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte dello staff, ma sui social possiamo effettivamente osservare alcune indicazioni che potrebbero tornare utili al pubblico. Situazione da monitorare nel corso delle prossime ore, anche se la questione appare tutto sommato gestibile per i tecnici in questo momento.

A voi come vanno le cose? Avete riscontrato anomalie con il tracking di Poste Italiane? Fateci sapere con un riscontro a fine articolo, riportando la vostra esperienza.

Continua a leggere su optimagazine.com