Continuano a verificarsi dei problemi dallo scorso weekend e l’app PostePay e BancoPosta non funzionano ancora per svariati clienti che non possono accedere ai relativi strumenti digitali dei servizi. Dopo aver esaminato la tipologia di anomalie relative al riconoscimento dell’impronta digitale, ecco che sono spuntati due errori di sistema specifici con codici aax e bb1 notificati ai clienti dei tool.

Qualche possibile soluzione

Non possiamo parlare di down diffuso, eppure c’è da ammettere una cosa: considerato che app PostePay e BancoPosta non funzionano oggi 2 agosto come nei giorni scorsi, è chiaro che siano diversi gli utenti in cerca di una qualche soluzione per rimediare all’impasse. Purtroppo Poste Italiane non ha fornito dei riscontri concreti relativi alle anomalie ma, raccogliendo le testimonianze dei clienti del servizio, apprendiamo che in qualche caso i problemi sono stati superati, grazie ad alcuni passaggi.

Chi visualizza i suddetti errori con codice aax e bb1 ad ogni tentativo di accesso alle due app di Poste Italiane ha provato prima ad aggiornare proprio le applicazioni alle relative ultime versioni disponibili sul Play Store di Google e sull’App Store di Apple. L’altro step testato è stato anche quello di disinstallare completamente le applicazioni e poi provvedere alla loro reinstallazione da zero.

Numero verde per assistenza

Se l’app PostePay e BancoPosta non funzionano ancora oggi, una soluzione già fornita prevede l’invio di una mail allo sviluppatore degli strumenti, disponibile all’indirizzo app_bp@posteitaliane.it. Per un riscontro più immediato e diretto per tutti, va segnalato tuttavia anche il numero dedicato 800.00.33.22. Questo è disponibile dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, esclusi i giorni festivi. In molti potrebbero preferire questo secondo canale al quale risponderanno operatori specializzati nei servizi finanziari e di pagamento di Poste Italiane come sulle app oggetto di problemi proprio in questi giorni.

