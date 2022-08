Abbiamo diverse segnalazioni, che ho avuto modo di verificare in prima persona pochi minuti fa, a proposito di problemi con l’app Poste Italiane che non funziona, senza dimenticare quella relativa al servizio PostePay. Effettivamente, come avvenuto in occasione dell’ultimo articolo a tema che abbiamo pubblicato sul nostro sito, sembrerebbe che il disservizio riguardi diverse questioni, fermo restando che al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo ancora individuato una risposta ufficiale da parte dell’assistenza sui suoi canali ufficiali.

Anche oggi non funziona app Poste Italiane e PostePay: gli ultimi aggiornamenti pervenuti

Dunque, non funziona app Poste Italiane e PostePay oggi 31 agosto, anche se in questi minuti è impossibile fornire certezze sulla reale portata del malfunzionamento. Come si nota attraverso l’apposita pagina di Down Detector, sembrerebbe che i problemi siano iniziati attorno alle 11 di questo mercoledì, ma non è ancora chiaro se si tratti o meno di un imprevisto facilmente gestibile dai tecnici. La speranza è che tutto rientri nel più breve tempo possibile, o che quantomeno un feedback di Poste Italiane aiuti a capire cosa stia succedendo in queste ore.

Impossibile, almeno per ora, avere altre certezze sui problemi venuti a galla improvvisamente questa mattina. L’auspicio di tutti è che la situazione possa essere facilmente gestita, anche perché potrebbe essere coinvolto anche il servizio BancoPosta, come spesso avviene in queste circostanze. Fatte queste premesse, chiediamo anche ai nostri lettori di commentare il nostro articolo sui problemi per app Poste Italiane e PostePay, in modo da capire quanto sia diffusa l’anomalia di cui tanto si parla da alcuni minuti a questa parte.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere ulteriori riscontri a proposito dell’app Poste Italiane che non funziona, senza dimenticare chi sta provando ad accedere alla propria area utente con PostePay.