Pare siano in corso problemi inerenti l’autenticazione con il proprio SPID di Poste Italiane oggi 2 novembre. A dirla tutta, l’anomalia si trascina già da alcune ore, ma essendo un servizio abbastanza di nicchia, non avevamo ancora assistito ad un’impennata delle segnalazioni da parte del pubblico italiano. In sostanza, siamo al cospetto di un malfunzionamento più specifico, rispetto ai generici problemi che hanno investito l’app ufficiale di Poste Italiane negli scorsi anni. Come forse ricorderete anche attraverso alcuni nostri articoli a tema.

I problemi con SPID di Poste Italiane il 2 novembre

In sostanza, i problemi trapelati questa mattina con il codice SPID di Poste Italiane, i quali a conti fatti rischiano di caratterizzare questo 2 novembre, si manifestano in fase di autenticazione. Dunque, il servizio risulta a conti fatti del tutto inutilizzabile. A tal proposito, vi rimando alla curva delle segnalazioni sul sito di Down Detector, fermo restando che la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. Si attendono comunque comunicazioni ufficiali in grado di determinare l’origine del malfunzionamento.

Dunque, difficilmente noterete numeri da down, ma l’anomalia che investe l’utilizzo dello SPID di Poste Italiane può essere monitorata in tempo reale con l’apposita pagina detector. Segnale, questo, che testimonia la reale diffusione dell’anomalia in questione. Se da un lato non ci sono ancora riscontri ufficiali da Poste, allo stesso abbiamo tutto sommato una situazione sotto controllo. L’auspicio è che a breve tutti possano utilizzare il servizio in questione senza troppi patemi.

Va aggiunto, comunque, che con il trascorrere dei minuti la situazione stia lentamente migliorando. Nei prossimi minuti capiremo qualcosa di più sotto questo punto di vista. A voi come va? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo, in attesa di una svolta definitiva in merito.