Purtroppo oggi 5 febbraio non funziona PosteID per una discreta fetta di italiani. L’accesso a portali pubblici e altri siti di interesse con l’identità digitale non è sempre possibile e vengono perciò inibiti diversi servizi pure fondamentali. Capiamo esattamente quale sia la situazione che in tanti si trovano ad affrontare in questo primo lunedì del mese: allo stesso tempo, riportiamo i canali di contatto attivi per ottenere la giusta assistenza in questa e altre occasioni.

In che modo non funziona PosteID per gli utenti finali? Al tentativo di accesso al servizio di identità digitale, pur inserendo un codice personale corretto, in tanti visualizzano degli errori o la schermata dell’app dedicata completamente vuota. Di fatto, non si riesce poi ad accedere alle piattaforme di proprio interesse, come quelle delle pubbliche amministrazioni, mancando del tutto l’autorizzazione necessaria al login. La situazione si ripete anche dopo svariati tentativi e il disservizio presenta numeri davvero importanti. Come riportato al momento di questa pubblicazione da Downdetector, sono centinaia le segnalazioni di clienti bloccati dai problemi in corso proprio oggi.

Non sono presenti attualmente dei feedback ufficiali di Poste Italiane relativi al disservizio attuale. In mancanza di questi ultimi, gli utenti potranno scegliere di fare ricorso all’assistenza dedicata all’identità digitale. Questa è raggiungibile contattando il numero 06.977.977.77 da telefono fisso e mobile: il costo della chiamata dipenderà dall’operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata.

Aggiornamento 12:10 – Le difficoltà di accesso con l’identità digitale PosteID stanno rientrando progressivamente. Le procedure di autenticazione ora vanno anche a buon fine al primo tentativo. La situazione è in divenire ma possiamo immaginare che, nel giro di qualche minuto, ogni funzione dovrebbe essere ripristinata. Non mancheranno di essere riportati ulteriori aggiornamenti in senso contrario, se disponibili nel prosieguo di giornata.

Continua a leggere su optimagazine.com