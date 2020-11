Ornella Vanoni sul Covid a Che Tempo Che Fa è la protagonista di un collegamento telefonico con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La cantante ha annunciato di essere positiva al Covid-19, negli scorsi giorni, via social, ma ha immediatamente tranquillizzato tutti a proposito delle sue condizioni di salute: sta bene e lo ribadisce a Che Tempo Che Fa.

Una puntata senza pubblico, ieri, quella di Che Tempo Che Fa che ha deciso autonomamente di sostenere i cinema e i teatri d’Italia, uniformandosi all’impossibilità di accogliere pubblico in studio, a differenza di X Factor. Il primo Live Show Show del talent di Sky Uno, infatti, ha generato polemiche proprio a causa della presenza del pubblico (di figuranti) in studio.

“Abbiamo deciso di uniformarci a ciò che succede nei cinema e nei teatri in Italia e adottare un principio di precauzione“, sono le parole di Fabio Fazio dallo studio vuoto di Che Tempo Che Fa su Rai3 in apertura della puntata di ieri sera, domenica 1 novembre.

Nel corso della puntata, il conduttore ha sentito telefonicamente Ornella Vanoni per chiederle aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Ornella si trova – chiaramente – in isolamento in casa, da sola, dopo un tampone positivo al Covid.

“L’Ornella è piena d’acciacchi ma non deve morire! Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire! Sto benissimo e non voglio morire!”, commenta l’artista che spiega anche come l’ha contratto, lei, attentissima all’uso della mascherina di protezione. “È arrivato uno in casa e me lo ha attaccato”, racconta stizzita.

Alle raccomandazioni di riposo della Littizzetto risponde di essere stanca anche del riposo stesso e non vede l’ora di uscire e di recuperare le sue abitudini quotidiane: “Non ne posso più di stare in casa. Fatemi uscire! Eh che palle con sto riposo, basta con ‘sto riposo!”

Conclude il collegamento con una riflessione sulla cultura: “La cultura è curiosità, chi non è curioso non ha cultura”.