Ornella Vanoni shock su Marracash: quella frase pronunciata a cena finisce sui social e sorprende tutti. Vediamo cosa è successo.

I due sono a cena insieme quando la cantante si lascia andare a commenti sul collega più giovane. Il video finisce sul profilo di Marracash e attira migliaia di commenti. La Vanoni confessa di apprezzare in modo particolare Marracash, e non solo musicalmente parlando.

Nel video si sente (e si vede) Ornella Vanoni pronunciare queste parole: “Mi piaci, mi piaci, te l’ho già detto, no?”. E non basta. La cantante incalza: “Se avessi avuto 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro”, senza mezzi termini.

Ornella Vanoni ha poi però chiarito che non sarebbero sicuramente andati d’accordo, per una questione caratteriale. I due fin sono troppo affini caratterialmente, almeno secondo il suo parere, motivo per cui non sarebbero mai riusciti ad essere una coppia senza litigare in continuazione.

A caratterizzarli, questa “tristezza” esistenziale che sia la Vanoni che Marracash condividono con il proprio pubblico, quella che li ha resi i grandi artisti che conosciamo tutti, unico punto di debolezza di una ipotetica coppia.

“Non saremmo andati d’accordo perché vado in tristezza anche io”, le parole di Ornella Vanoni. “Sono sempre triste, un disastro”, ha confessato.

Sui social non si parla d’altro. Il volto della Vanoni è spuntato a sorpresa su Instagram, nella pagina di Marracash, ma i commenti hanno invaso anche Twitter e diviso gli utenti. Da un lato chi scrive ironicamente che da lei, nonostante l’età, ci sia ancora tanto da imparare; dall’altro chi invita a vedere la scena a ruoli invertiti. Cosa sarebbe successo se un uomo lo avesse detto ad una giovane ragazza?

Il video è virale ma cosa nascondono i due? C’è chi crede che si sia trattato di una semplice cena tra amici e chi ipotizza addirittura un duetto.