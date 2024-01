Nei migliori album di Ornella Vanoni c’è tutta la poesia e il talento di una voce inimitabile, capace di trasformare in oro qualsiasi musica. Negli anni la cantante milanese ha saputo donare alla musica italiana canzoni destinate a rimanere per sempre, come Rossetto E Cioccolato e Io Ti Darò Di Più.

Ornella (1966)

Ornella è il disco di uno dei primi e più grandi successi commerciali di Ornella Vanoni: Io Ti Darò Di Più è ancora oggi un motivetto che fa parte della cultura collettiva. Impossibile non intonarla non appena si legge il titolo.

I Successi Di Audio CD – Audiobook

Butterfly (Publisher)

Ai Miei Amici Cantautori (1968)

Con Ai Miei Amici Cantautori Ornella Vanoni dà una delle sue prime lezioni di stile: la tracklist è un insieme di cover delle più famose hit dei cantautori dell’epoca, da Mi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco a Yesterday dei Beatles.

Io Sì – Ai Miei Amici Cantautori n.2 (1969)

Secondo capitolo di Ai Miei Amici Cantautori, il disco include la bellissima versione di Innamorati A Milano originariamente interpretata da Memo Remigi e altri due tributi a Luigi Tenco, Io Sì e Vedrai Vedrai.

La Voglia La Pazzia L’Incoscienza L’Allegria (1976)

Probabilmente il capolavoro di Ornella Vanoni, che registra questo disco insieme al cantautore brasiliano Vinícius de Moraes e al chitarrista Toquinho. Il risultato è un album in cu la bossa nova abbraccia il pop e il folk, pieno di canzoni memorabili come La Rosa Spogliata e Io So Che Ti Amerò.

Sheherazade (1995)

Tra i migliori album di Ornella Vanoni non può certo mancare Sheherazade, il disco più pop della sua carriera che include la famosissima Rossetto E Cioccolato, tornata alla ribalta per uno stop ma anche una delle canzoni più riuscite della musica leggera italiana. Un disco, Sheherazade, con il quale ci si può sentire a casa.

Sheherazade Audio CD – Audiobook

C.G.D. (Publisher)

Continua a leggere su optimagazine.com