Calma Rivoluzionaria non è stato solo il titolo di un duetto a sorpresa: parliamo, infatti, del nuovo album di Ornella Vanoni che presto vedrà la luce. La cantautrice milanese ha spiazzato i suoi fan e follower annunciando la release imminente, con ben due sorprese.

Il nuovo album di Ornella Vanoni sarà fuori venerdì 1° dicembre ed è già disponibile in pre-add e pre-order. Il disco Calma Rivoluzionaria raccoglie i momenti più belli del tour teatrale Le Donne E La Musica Tour, e gli spazi tra le canzoni sono riempiti proprio da inframezzi tratti dallo scritto Le Donne E La Musica.

Tra le 25 canzoni che compongono la tracklist, due sono inediti: il primo, che abbiamo già ascoltato, è il duetto con Samuele Bersani Calma Rivoluzionaria. Il secondo è Camminando, scritto e composto da Pietro Cantarelli.

Per non deludere i fan, Ornella Vanoni ha reso pubblica un’anteprima di Camminando.

01 Calma Rivoluzionaria (con Samuele Bersani)

02 Camminando

03 Conscio E Inconscio

04 Sotto Il Sole Con Il Mare

05 Una Burrascosa Gioventù

06 Anima

07 Il Bambino Che Hai Dentro

08 L’Appuntamento

09 Un Abbraccio

10 La Voglia, La Pazzia

11 Mi Siedo

12 It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing)

13 Un Gruppo Di Donne

14 Io So Che Ti Amerò

15 Il Meta Verso

16 Samba Per Vinicius

17 Le Donne Liberate E L’Amore

18 Mi Sono Innamorata Di Te

19 La Mia Piccola Parte

20 Vita

21 Angoli Di Leggerezza

22 Una Lunga Storia D’Amore

23 Canzoni Allegre

24 Tristezza (Per Favore Vai Via)

25 Calma Rivoluzionaria (bonus track)