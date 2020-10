Il pubblico di X Factor 2020 scatena polemiche in rete nel corso del primo Live Show della nuova edizione del programma. In pieno periodo Covid-19, quando si discute la possibilità di un nuovo lockdown anche per l’Italia, mentre il nuovo DPCM continua a vietare concerti e assembramenti futili persino tra le mura domestiche, l’avvio dei Live Show di X Factor svela la presenza del pubblico in studio.

Tante le domande, i dubbi, le polemiche e le perplessità in rete, alle quali ha già fornito risposta la produzione del programma di Sky Uno attraverso gli account social del talent. Le risposte, tuttavia, per quanto lecite, non convincono fino in fondo.

X Factor risponde alle polemiche e spiega che il pubblico in studio segue tutti i protocolli previsti dalle norme. Il pubblico presente rispetta il distanziamento sociale e indossa mascherine di protezione individuale. Ognuno dei presenti ha inoltre effettuato il tampone prima di accedere al teatro che non supera la capienza prevista dalle normative attuali.

Tuttavia il decreto ha provveduto in realtà a predisporre la chiusura completa delle sale da concerto, dei teatri, dei cinema e di ogni spazio riservato agli eventi dal vivo. X Factor, però, è in regola: è un programma TV e questa è l’escamotage. Non rientra tra gli eventi dal vivo sospesi, sebbene sia a tutti gli effetti un evento assimilabile ad uno show, ad un concerto.

X Factor si tiene negli studi di Milano che, ad oggi, osserva ancora il coprifuoco dalle ore 23.00. Ci si chiede dunque, perché al pubblico sia concesso di essere ancora in giro dopo le ore 23.00, visto il tardo orario di conclusione dei Live Show.

Anche a questo dubbio X Factor ha già risposto: il pubblico è pagato. Si tratta di figurati, non di fan, pagati per riempire lo studio. Le persone presenti svolgono quindi un lavoro e possono muoversi anche oltre il coprifuoco in quanto dispongono delle autorizzazioni necessarie agli spostamenti.

X Factor dunque rispetta il DPCM in vigore e le disposizioni anti Covid ma c’è chi, nonostante tutto, chiede se fosse davvero necessario rischiare nuovi contagi per un’attività lavorativa non indispensabile come quella dei figuranti del pubblico.