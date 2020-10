Ornella Vanoni positiva al Coronavirus: lo annuncia lei stessa sui social. La cantante ha comunicato stamattina ai fan di essere positiva al Covid-19; il virus ha preso anche lei.

Ornella Vanoni sceglie di comunicarlo personalmente ai suoi follower, onde evitare il proliferare di voci infondate sulle sue condizioni di salute. L’artista scrive subito, su Instagram, di essere positiva ma tranquillizza tutti contestualmente: sta bene. Non si trova in ospedale, inoltre, bensì a casa.

Al post allega un’immagine nella quale il suo volto non si scorge è sotto le coperte, a letto, probabilmente stanca ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. Poche le parole per spiegare ai fan quanto sta avvenendo in queste ore: “Mi ha presa! Sto bene”, scrive la Vanoni, che lascia agli hashtag l’indicazione del suo malessere. La cantante si riferisce chiaramente al Covid-19, il Coronavirus grande protagonista dell’emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo.

Nessun dettaglio al momento sul luogo del contagio. Ornella Vanoni non aggiunge altro alla notifica relativa alla sua positività al virus e non spiega ai suoi seguaci in che modo vi è entrata in contatto. Non è la prima cantante a risultare positiva al virus. Tra gli ultimi cui ricordiamo Shade e Nina Zilli; quest’ultima ha inoltre dichiarato di averlo probabilmente contratto in un ristorante, a cena con un gruppo di amici.

Ulteriori delucidazioni sulle condizioni di salute di Ornella Vanoni non tarderanno a raggiungere il web, non appena saranno disponibili. Alla data odierna, non sono preoccupanti.