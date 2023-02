Anche Ornella Vanoni a Sanremo 2023 e si spera di rivederla in duetto con Gino Paoli. La cantante sarà ospite infatti nella stessa serata del collega, nella finale di Sanremo 2023 in programma per sabato 11 febbraio. Le possibilità, dunque, sono effettive.

L’annuncio di Ornella Vanoni al Festival è giunto sabato 4 febbraio, nel corso del tg1 delle ore 20.00. A Sanremo 73 mancano ormai solo una manciata di ore ma non si arrestano gli annunci di Amadeus in diretta sul primo canale Rai. Dopo aver confermato il ritorno del Dopofestival, affidato a Fiorello, l’annuncio di oggi riguarda la presenza di una super ospite donna nel corso della serata conclusiva della kermesse canora.

A Sanremo 2023 ci sarà anche Ornella Vanoni, pronta a far emozionare il pubblico del Teatro Ariston e i milioni di italiani in collegamento da tutto il mondo. Nella stessa serata e sullo stesso palco ci sarà anche Gino Paoli. I due nomi, ospiti del Festival e insieme, portano ad ipotizzare che almeno una canzone possa essere in duetto.

Al Festival dunque potrebbe attenderci un duetto tra Ornella Vanoni e Gino Paoli.

Gli ospiti di Sanremo 2023 nella finale dell’11 febbraio

La finale di sabato 11 febbraio 2023 prevede l’annuncio del vincitore del Campioni. La co-conduttrice della serata sarà Chiara Ferragni e sul fronte degli interventi comici vedremo ancora Alessandro Siani. Al Festival ci sarà Gino Paoli e un superstite internazionale: i Depeche Mode. Di oggi, l’annuncio di Ornella Vanoni.

Ospite della finale anche Luisa Ranieri per presentare la fiction Lolita Lobosco.