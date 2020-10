Ci sono segnali importanti da portare alla vostra attenzione oggi 31 ottobre, per quanto riguarda lo sviluppo software del tanto discusso Samsung Galaxy S20. A conferma del fatto che manchi davvero poco alla distribuzione dell’aggiornamento con One UI 3.0 nella sua versione definitiva, come vi abbiamo riportato in settimana con un interessante articolo in merito, questo sabato dobbiamo prendere in esame alcune notizie che arrivano direttamente dalla Germania per il pubblico che ha puntato sul top di gamma 2020.

Terza beta One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S20

Nello specifico, la notizia del giorno consiste nel fatto che in Germania sia stata avviata la distribuzione della terza beta basata su One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S20. Un dettaglio non di poco conto, se non altro perché ci avvicina all’appuntamento più atteso secondo quanto riportato da Sammobile. La fonte, a tal proposito, evidenzia che la suddetta beta abbia fatto emergere un log con le modifiche generico che menziona i soliti miglioramenti della fotocamera e della stabilità, oltre ad introdurre ufficialmente anche la patch di sicurezza di novembre 2020.

Samsung pubblicherà ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Questa versione del pacchetto software per il Samsung Galaxy S20, in ogni caso, suggerisce anche che la patch di sicurezza di novembre 2020 sia pronta per essere distribuita pubblicamente a bordo più smartphone con firmware non beta. Il terzo aggiornamento beta One UI 3.0 per la serie Galaxy S20 ci porta direttamente alla versione del firmware G98xxXXU5ZTJN, con un peso di poco inferiore ai 650 MB.

Per gli utenti non beta, non esiste una data di rilascio ufficiale e definitiva in vista, ma gli sviluppatori stanno chiaramente lavorando per rendere la One UI 3.0 disponibile per una versione stabile ed ufficiale a stretto giro per il Samsung Galaxy S20. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per ulteriori aggiornamenti in merito.