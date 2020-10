In quanto top di gamma di gamma i Samsung Galaxy S20 saranno tra i primi dispositivi del colosso di Seul a ricevere Android 11 con One UI 3.0, adesso che è saltata fuori la relativa certificazione Wi-Fi Alliance, come riportato da ‘SamMobile‘, ne siamo più che mai convinti. Sono molte le varianti del modello base del Samsung Galaxy S20 pizzicate nel database di Wi-Fi Alliance con Android 11 e One UI 3.0.

Gli avvistamenti riguardano sia la versione 4G LTE che quella 5G, con interessamento anche di dispositivi riservati ai mercati internazionali ed americano. In Wi-Fi Alliance ad essere apparso con Android 11 e One UI 3.0 è stato solo il Samsung Galaxy S20, mentre non si sono fatti vedere i Samsung Galaxy S20 Plus e S20 Ultra 5G. Tuttavia, non crediamo ci sia di che preoccuparsi a riguardo, dato che il produttore asiatico è sempre stato solito rilasciare aggiornamenti contestuali per tutti i modelli che compongono le proprie line-up (soprattutto quando si tratta dei flagship). In buona sostanza, la certificazione Wi-Fi Alliance dovrebbe arrivare a giorni anche per quanto riguarda gli altri due modelli dell’attuale portabandiera.

Sapevamo che prossimamente i Samsung Galaxy S20 sarebbero stati aggiornati all’ultima major-release dell’OS mobile di Google, che ricordiamo accompagnarsi con la più recente distribuzione dell’interfaccia proprietaria, volta ad incrementare ulteriormente il tasso qualitativo delle features offerte dai dispositivi del colosso di Seul. Adesso che è arrivata pure la certificazione Wi-Fi Alliance del caso, che solitamente anticipa di poco tempo il rilascio vero e proprio della relativa release, ne abbiamo la prova che mancava (sgomberate la memoria dai file in eccesso, ormai dovremmo veramente esserci). Da proprietari del Samsung Galaxy S20 quanto siete entusiasti della notizia che vi abbiamo appena dato? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.