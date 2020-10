Non si fermano le indiscrezioni relative al OnePlus 9 (che sarà accompagnato quasi certamente da una versione Pro), il prossimo smartphone top di gamma di casa OnePlus, probabilmente in programma già per il prossimo marzo. Ci sono dettagli che confermano l’esistenza del progetto, come quelli ultimi emersi dalla Open Beta 3 di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, che ricordiamo essere stata rilasciata da poco.

Come riportato da ‘xda-developers.com‘, non è in discussione il OnePlus 9, di cui si evince l’esistenza, almeno per quanto riguarda la versione americana venduta tramite il vettore locale Verizon. Rammentiamo che l’ultimo modello del produttore cinese venduto in partnership con il gestore telefonico in questione è stato il OnePlus 8 5G UW, un’edizione particolare che differiva da quella globale per includere le antenne mmWave per il supporto alle reti 5G Ultra Wideband di Verizon. Oltretutto, sembra che i OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro saranno entrambi spinti dal processore Snapdragon 875 di Qualcomm (che magari si abbinerà al sistema di ricarica rapida a 65W): il nome in codice ‘lemonade‘, utilizzato proprio per contrassegnare i due prossimi top di gamma dell’OEM, vengono associati al modello SM8X50 (che dovrebbe stare proprio per il chipset atteso per dicembre) nella Open Beta 3.

Ormai la strada da intraprendere sembra più che tracciata: i OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro verranno anticipati di qualche mese, e faranno presumibilmente la propria comparsa già a marzo 2021, per prendere alla sprovvista la concorrenza. La cosa spiegherebbe anche il lancio solitario del OnePlus 8T, che ha debuttato in assenza del OnePlus 8T Pro, contrariamente a quanto tutti si aspettassero. Una strategia ben congeniata quella di casa OnePlus, che sta dimostrando di avere le idee piuttosto chiare per quanto riguarda il proprio futuro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.