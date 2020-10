Adesso che il OnePlus 8T è stato presentato la mente vola già ai OnePlus 9, che non sono affatto in dubbio nonostante l’addio di Carl Pei, co-fondatore di OnePlus insieme a Pete Lau, invece rimasto al comando. Nel catalogo del produttore cinese il OnePlus 8T risulta un po’ più performante del OnePlus Nord, praticamente in linea con il OnePlus 8 e poco sotto al OnePlus 8 Pro, che resta il top di gamma in carica. L’OEM starebbe già lavorando ai OnePlus 9, in arrivo presumibilmente a primavera, tra marzo ed aprile 2021.

Il leaker Max J. ne ha già fornito le prime anticipazioni su Twitter, divulgando quello che dovrebbe essere il codename della serie, ovvero ‘Lemonade‘. Non sappiamo nulla sulla scheda tecnica dei futuri top di gamma 2021, ad eccezione del processore che presumibilmente adotteranno, il Qualcomm Snapdragon 875, che ricordiamo verrà presentato a dicembre 2020. Possiamo, comunque, provare a formulare qualche ipotesi riguardo la dotazione tecnica dei futuri OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, che dovrebbero anch’essi presentare un foro nel display per il collocamento della fotocamera frontale, ed essere entrambi caratterizzati da cornici molto ridotte, oltre che il loro schermo contraddistinti da una frequenza di refresh rate a 120Hz.

Ci si aspettano netti miglioramenti per quel che concerne il comparto fotografico posteriore, che il produttore cinese è sempre stato solito curare con minuzia di particolari (cosa che accadrà probabilmente anche il prossimo anno con i OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, sempre che vengano presentati entrambi i modelli, come dovrebbe essere). Questa, al momento, è la situazione che interessa OnePlus in merito al lancio dei suoi prossimi top di gamma, anche se del domani non v’è certezza, come ormai noi tutti dovremmo sapere. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso resta a vostra disposizione.