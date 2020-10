Il OnePlus 9 potrebbe arrivare davvero prima del previsto e giocare d’anticipo (o quasi) rispetto a certa concorrenza. Le notizie in arrivo nelle ultime ore vanno proprio in questa direzione e potrebbero confermare una strategia commerciale tutta nuova per il brand cinese.

Di solito il lancio della nuova gamma OnePlus primaverile si concretizza nel mese di maggio. Ebbene, per il 2021 e secondo fonti come Neowin, l’azienda sarebbe pronta alla presentazione del suo top di gamma nuovo di zecca già a marzo. L’anticipazione sarebbe dunque significativa, di circa due mesi ma potrebbe tornare utile per interessare una determinata fascia di consumatori.

La strategia rinnovata di lancio potrebbe essere letta nel seguente modo: oramai sembra accertato che l’uscita della gamma concorrente Samsung Galaxy S21 si concretizzerà a fine gennaio con il via alle vendite già ad inizio febbraio. Proprio per intercettare nuovi clienti, OnePlus avrebbe pensato di lanciare prima i suoi smartphone di punta, visto che tanti potenziali clienti del brand potrebbero attendere solo qualche settima in più dopo le ammiraglie Samsung per verificare la bontà dell’uscita hardware concorrente.

La nuova strategia potrebbe anche funzionare ma resta un dato di fatto che, rispetto al lancio dei recentissimi OnePlus 8T, con i Oneplus 9 ci sarebbe uno scarto temporale davvero minimo, di pochissimi mesi. I fan del brand potrebbero dunque non trovare giusto e neanche saggio proporre dispositivi così vicini temporalmente, a meno di un’innovazione tecnologica davvero significativa.

Cosa si sa per ora del OnePlus 9 così anticipato? Per il momento davvero poco ma sembrerebbero confermate almeno una doppietta di novità come l’impiego del processore Qualcomm Snapdragon 875 e ancora la tecnologia di ricarica veloce Warp Charge da 65 W. Per altri dettagli dovremo di sicuro attendere ma visto il lancio anticipato, di sicuro non molto. Ogni eventuale nuovo leak e rumor sarà tempestivamente trattato sulle nostre pagine.