I OnePlus 9 hanno da qualche giorno ricevuto l’aggiornamento alla OxygenOS 12 basata su Android 12, che include, tra l’altro, le patch di sicurezza di gennaio 2022. Gli ex top di gamma del produttore cinese, attraverso la release, hanno visto ripristinato l’accesso alle fotocamere ausiliarie posteriori per le varie build della GCam, ovvero il porting dell’applicazione fotocamera del colosso di Mountain View installata di serie a bordo degli smartphone Pixel.

Non era stato possibile impiegare le fotocamera ausiliarie, e quindi lo zoom ottico 0,5x (ultra-grandangolo) o 3,3x (teleobiettivo sul OnePlus 9 Pro) a partire dalla prima release della OxygenOS 12, distribuita qualche settimana fa. La distribuzione è parsa da subito piuttosto problematica, tanto da costringere l’OEM cinese ad interromperla in attesa di una correzione (che non sapevamo quando sarebbe potuta arrivare, trattandosi, in questo caso, di un disturbo che non riguarda tanti utenti, dal momento che la GCam non è l’applicazione fotocamera ufficiale utilizzata a bordo dei OnePlus 9, come molti di voi sicuramente sapranno). La release attuale, C.44, è la prima basata su Android 12 ad essere stata rilasciata su tutti i dispositivi designati. Il disturbo si presentava solo con la GCam, mentre con l’applicazione fotocamera di sistema tutto ha sempre funzionato a dovere. In ogni caso, il produttore cinese aveva riconosciuto il problema, promettendo che l’avrebbe risolto in tempi brevi.

Non ci aspettavamo sarebbe accaduto tanto presto, ma invece l’OEM si è rimboccato per bene le maniche, rilasciando in tempi record la patch correttiva in questione. Un’ottima cosa sul serio per i proprietari dei OnePlus 9 che sono soliti smanettare e sfruttare il proprio dispositivo per il modding. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

