Ci sono alcuni importanti segnali che arrivano in questi giorni direttamente dal mondo MIUI 12, in riferimento a tanti Xiaomi e Redmi che rischiano di ricevere un aggiornamento dalle funzionalità limitate. Proprio in settimana, infatti, vi abbiamo riportato nuovi bollettini che prospettano la distribuzione del pacchetto software per nuovi modelli, ma a quanto pare occorrono nuove osservazioni per inquadrare al meglio la vicenda. Vedere per credere il caso del Redmi Note 8, che merita un approfondimento oggi 30 ottobre.

Le limitazioni imposte a MIUI 12 per alcuni Xiaomi e Redmi

In particolare, dopo mesi di attesa, l’aggiornamento ha consentito lo sbarco di Android 10 anche su dispositivi non di ultimo grido. Tuttavia, le prime informazioni raccolte in merito, pur non facendo emergere particolari bug, ci dicono che non tutti plus propri dell’upgrade MIUI 12 risultatino compatibili con il dispositivo. Secondo quanto riportato dal sito Notebook Check, infatti, il pacchetto software per il momento sembra essere disponibile per il pubblico su scala globale in una versione limitata.

In particolare, la fonte ritiene che attualmente l’aggiornamento non ha le solite gesture di navigazione di Android 10, né le animazioni che Xiaomi introdotto nel suo sistema operativo interno a partire dalla MIUI 12. Mancano anche le funzionalità della galleria che sono state più volte evidenziate dal produttore e dagli utenti nel corso degli ultimi mesi. Nel corso dei prossimi giorni capiremo meglio se ci saranno o meno ulteriori differenze tra dispositivi, in termini di funzionalità comprese nell’aggiornamento in questione.

La stessa fonte, in ogni caso, al momento non è sicura del motivo per cui la società non è riuscita a includere la funzione nel recente aggiornamento V12.0.1.0.QCOMIXM. Dunque, solo nel corso delle prossime settimane capiremo qualcosa in più sotto questo punto di vista per gli utenti Xiaomi e Redmi. Che idea vi siete fatti in merito?