Lo Xiaomi Redmi Note 8 tocca ormai con mano la MIUI 12, nella versione dell’interfaccia globale e dunque disponibile anche per gli europei e nello specifico anche in lingua italiana. Solo qualche settimana fa era toccato agli esemplari cinesi adeguarsi alle novità in maniera stabile ma solo localmente. A breve distanza dunque, il cerchio si chiude e gli sviluppatori fanno contenti molti più clienti nel mondo e pure in tempi davvero brevi considerando che la fatica software è stata presentata solo a metà anno.

Il numero di build legato alla nuova versione dell’interfaccia proprio sullo Xiaomi Redmi Note 8 è la MIUI 12.0.1.0 QCOMIXM. Come facilmente intuibile, il peso dell’aggiornamento è ragguardevole, ossia 2,1 GB. La versione del sistema operativo è Android 10 ma nel firmware sono incluse anche le personalizzazioni del produttore per la nuova Dark Mode 2.0, nuovi layout per varie schermate, ottimizzazioni delle fotocamere e ancora implementazioni importanti relative alla privacy e alla sicurezza dei dati.

Come sempre accade anche per altri modelli del produttore, la distribuzione dell’aggiornamento MIUI 12 procederà per gruppi di IMEI. In pratica, non tutti potrebbero aver già visualizzato la notifica del pacchetto dal loro esemplare ma la distribuzione procederà senza dubbio nei prossimi giorni. Da notare anche che lo stesso pacchetto, oltre alla MIUI 12, introduce anche l’aggiornamento la patch di sicurezza relativa al mese di settembre 2020. Insomma, oltre alle nuove funzionalità, i possessori del modello riceveranno anche degli importanti fix per le vulnerabilità del telefono.

Lo Xiaomi Redmi Note 8 è stato lanciato nell’agosto del 2019 con a bordo Android 9.0 e l’interfaccia proprietaria MIUI 10. Da allora i passi in avanti software sono stati davvero molteplici per questo telefono davvero dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e dunque alla portata di molti. Il suo valore commerciale attuale su Amazon, ad esempio, non supera i 232 euro per la sua offerta migliore.

