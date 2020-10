Uno dei produttori di smartphone più attivi dal punto di vista del rilascio degli aggiornamenti software, in questo periodo, è senza ombra di dubbi Huawei, anche se da tempo non si hanno segnali concreti per un modello assai popolare come Huawei P40 Lite. Non sto parlando delle patch secondarie, come avvenuto nei giorni scorsi, ma del pacchetto software impostato su EMUI 11, che per forza di cose è il più atteso di questo 2021. Cerchiamo di capire insieme come stiano le cose arrivati ormai a fine ottobre.

Gli ultimi riscontri su EMUI 11 per Huawei P40 Lite

A dirla tutta, fino a questo momento non sono mai trapelate comunicazioni ufficiali da parte del produttore a proposito dei tempi necessari affinché il tanto apprezzato Huawei P40 Lite tocchi con mano l’aggiornamento con EMUI 11. Questo, almeno, fino ad oggi, se pensiamo al fatto che via social si sia sbloccata finalmente la situazione. Pur non avendo informazioni concrete da offrire ai nostri lettori, in termini di timeline per la distribuzione del pacchetto software, è ugualmente significativo concentrarsi sulla risposta ufficiale ad un utente che aveva chiesto informazioni in merito:

“Ti informiamo che EMUI 11.0 è ancora in fase di test e verifica. Attualmente non ci sono ulteriori informazioni in merito al rilascio per il P40 Lite.Ti invitiamo gentilmente a seguire gli annunci ufficiali rilasciati sulle nostre pagine ufficiali Huawei“.

Dunque, al momento non abbiamo date ufficiali da condividere coi possessori di un Huawei P40 Lite, ma è chiaro che in tanti desidererebbero conoscere quantomeno una tempistica approssimativa per il rilascio di un aggiornamento ritenuto molto importante. Ad oggi, non abbiamo certezze nemmeno sul fronte beta, ma è probabile che a novembre qualcosa si possa muovere sotto questo punto di vista, almeno dal punto di vista della comunicazione.