Ci sono finalmente buone notizie per quanto concerne il cosiddetto Huawei P40 Lite, in riferimento ad un nuovo aggiornamento che nel giro di poche ore dovrebbe essere messo a disposizione di tutti qui in Italia. Per una volta, dunque, non si parla di offerte utili per acquistare il modello 2020 a condizioni interessanti, al contrario di quanto vi abbiamo riportato ad inizio settimana, ma di una mossa da parte del produttore cinese che potrebbe assicurare qualche valore aggiunto importante al pubblico a breve termine.

Cosa cambia per Huawei P40 Lite con aggiornamento 243

Alcuni dettagli relativi al cosiddetto Huawei P40 Lite con aggiornamento 243 ci vengono forniti direttamente da una fonte come Huawei Update, secondo cui l’ultimo aggiornamento concepito per il device che ha visto la luce poco più di sei mesi fa porta la versione del software a quella che ha etichetta numerica 10.1.0.243. Allo stesso tempo, pare che la sua dimensione ammonti a 173 MB. Dunque, almeno sulla carta non possiamo aspettarci grandi sconvolgimenti una volta portata a termine la sua installazione.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, dunque, sappiamo solo che l’installazione del nuovo pacchetto software concepito per Huawei P40 Lite porti con sé la sola patch di settembre. Solo le testimonianze del pubblico italiano, una volta che il firmware sarà distribuito via OTA su larga scala, ci aiuteranno a comprendere meglio la situazione. Del resto, lo smartphone Android da tempo non riceveva upgrade significativi in Italia, mentre in tanti attendono notizie anche sul versante EMUI 11.

Ad oggi, infatti, non è ancora chiaro quando il programma beta metterà piede qui in Europa per iniziare a testare l’aggiornamento su Huawei P40 Lite. L’auspicio è che entro novembre arrivino i primi riscontri ufficiali da parte del produttore per inquadrare al meglio anche quella situazione.