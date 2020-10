Mancano ancora alcuni mesi all’arrivo sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra, ma come avrete notato negli ultimi tempi non mancano certo le indiscrezioni riguardanti la sua probabile scheda tecnica. Di recente ne abbiamo parlato anche su OptiMagazine, ma è chiaro che con il trascorrere dei giorni le voci di corridoio saranno sempre più frequenti. E, almeno sulla carta, più vicine a quello che sarà effettivamente il top di gamma in arrivo sul mercato nello scorcio iniziale del 2021.

Fotocamera ai massimi livelli con il Samsung Galaxy S21 Ultra del prossimo anno

Anche quest’oggi, le ultime indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy S21 Ultra ci arrivano da una fonte come SamMobile, che nella fattispecie ha deciso di esaminare con attenzione la probabile fotocamera che troveremo nel comparto hardware del device. I primi rendering non ufficiali del dispositivo sono emersi circa due settimane fa. Ci hanno dato un’idea di come potrebbe essere il prossimo smartphone di punta di Samsung. Proviamo dunque ad analizzare uno scenario probabile sul fronte camera.

Il sito in questione ci parla della possibilità che il Samsung Galaxy S21 Ultra possa avere solo quattro fotocamere posteriori ed un sensore. Da un punto di vista prettamente tecnico, si parla di obiettivo 3x standard con un modulo in stile periscopio, in grado di raggiungere livelli di ingrandimento di 5x e oltre. I principali addetti ai lavori hanno già rivelato in esclusiva che il colosso coreano presenterà la linea dei Samsung Galaxy S21 all’inizio di gennaio 2021.

Dunque, occhio al nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra se siete tra quelli che danno grande importanza alla fotocamera, alla luce delle informazioni raccolte oggi 29 ottobre per gli utenti interessati. Probabile che il prossimo mese vengano fuori ulteriori spunti per chi aspetta il nuovo smartphone Android qui in Italia.