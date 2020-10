Poche ore fa vi avevamo mostrato in anteprima quella che è sembrata essere la prima immagine del Samsung Galaxy S21, di cui potete prendere visione in questo articolo dedicato. Lo sguardo è stato subito catturato dal design del tutto inusuale che dovrebbe contraddistinguere il prossimo top di gamma, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera principale, che quasi appare come un pezzo unico rispetto alla cornice del dispositivo, presentando comunque una certa sporgenza rispetto al resto della cover posteriore. Lo schermo del Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere flat, con diagonale da 6.2 pollici e dimensioni generali del telefono pari a 151,7 x 71,2 x 7,9-9 mm. Presente pure la porta USB-C, la griglia dell’altoparlante e la fotocamera frontale collocata all’interno di un foro al centro del display (sotto questo aspetto non sembrano esserci grandi novità). Il device dovrebbe essere presentato a gennaio 2021, insieme ai Samsung Galaxy S21 Plus e Ultra.

Oggi è proprio di quest’ultimo smartphone che vogliamo parlarvi, di cui @OnLeaks ha condiviso un video render, che esibisce un telefono con i bordi del display curvati ed una presunta diagonale da 6.8 pollici. Il comparto fotografico posteriore si estende per buona parte della back-cover (almeno per quanto riguarda la parte superiore), e dovrebbe includere due sensori zoom, uno grandangolare ed ovviamente uno principale.

Per quanto riguarda l’iconica S-Pen che il Samsung Galaxy S21 Ultra si dice sia in grado di supportare, nel filmato non c’è traccia alcuna di un slot per la sua custodia, cosa che comunque non vuol necessariamente dire che non potrà essere utilizzato. Per il resto, le dimensioni generali del Samsung Galaxy S21 Ultra sembrano essere pari a 165,1 x 75,6 x 8,9-10,8 mm. Detto questo non possiamo che invitarvi a dare un’occhiata al video render che lo raffigurerebbe, chiedendovi poi di commentarlo attraverso il box in basso.