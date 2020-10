Manca ancora qualche mese alla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S21, eppure non trascorre un solo giorno senza che trapelino indiscrezioni sul top di gamma in arrivo ad inizio 2021. Oggi 27 ottobre, però, non si parla tanto di specifiche hardware e software come quelle inerenti la fotocamera, al contrario di quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa su OptiMagazine, quando di una “privazione” che potrebbe collocare a sorpresa sullo stesso piano questo device rispetto al tanto discusso iPhone 12.

Confezione Samsung Galaxy S21 più povera di elementi?

Le ultime indiscrezioni in ordine di tempo ci arrivano direttamente da Sammobile, secondo cui le prossime mosse del produttore coreano potrebbero creare discussioni tra i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S21. In sostanza, la confezione pare possa non includere un caricabatterie e gli auricolari. In questo modo, l’azienda seguirà le orme di Apple. Di recente ha lanciato l’iPhone 12, che non a caso non sarà dotato di questi accessori nella confezione secondo quanto abbiamo raccolto due settimane fa.

La mela morsicata ha affermato di aver preso questa decisione per scopi ambientali. Tuttavia, nonostante questa rinuncia che rischia di essere applicata al Samsung Galaxy S21, non c’è stata alcuna revisione del prezzo. I media coreani, non a caso, proprio oggi 27 ottobre riferiscono che il colosso asiatico sta valutando di abbandonare sia gli auricolari che il caricabatterie dalla confezione del proprio top di gamma. Attenzione, però, perché la medesima fonte non esclude che Samsung possa rimuovere i soli auricolari dalla confezione e spedire il dispositivo sul mercato solo con il caricabatterie.

Resta da vedere se l’area marketing del produttore ridurrà o meno il prezzo del Samsung Galaxy S21, nel caso in cui dovesse decidere effettivamente di rimuovere questi accessori. Insomma, equilibri delicati che in Corea certo non possono ignorare in questo momento storico.