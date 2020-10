Non è un mistero orami che il Samsung Galaxy S21 verrà lanciato nel mese di gennaio per poi essere commercializzato a febbraio. Per quanto manchi l’ufficialità della notizia, tutti gli informatori del settore hi-tech sembrano protendere per questa strategia ed in effetti le indiscrezioni sulla prossima serie top di gamma sono davvero tanti. Grazie alla fonte 91mobiles sappiamo oramai di più dei prossimi smartphone e ci sono anche alcuni dettagli tecnici che potrebbero stupire ma in senso negativo.

Tra i punti di mancata innovazione per il Samsung Galaxy S21, per il modello Ultra in particolare, ci sarebbe un sensore della fotocamera principale da 108 MP e quello del comparto anteriore per i selfie da 40 MP. In pratica la soluzione hardware sarebbe la stessa identica di quella dell’attuale S20 Ulta. Appare alquanto strano che non ci sia un ulteriore passo in avanti per migliorare gli scatti ma la speranza è che l’innovazione giunga per le altre unità, in totale quattro, o anche a livello software.

Quello che va sottolineato, in riferimento anche alla mancata evoluzione della fotocamera, è che non per la prima volta si parla del Samsung Galaxy S1 come di un top di gamma con una discreta evoluzione rispetto al predecessore. In effetti, dalle prime notizie trapelate e anche secondo in leaker del calibro di Ice Universe potrebbe essere ancora sensato puntare sull’attuale Galaxy S20 e non attendere i nuovi lanci del prossimo anno. In pratica, sembrerebbe pure che il nuovo S21 (nella variante Ultra) sia leggermente più piccolo nello schermo del suo predecessore e dunque con diagonale da 6.8 pollici. Il pannello curvo sarebbe appannaggio esclusivo proprio di questo esemplare e non del Galaxy S21 e S21 Plus. Gran parte delle speranze sono in pratica riposte nei processori delle ammiraglie: di certo, in base ai mercati, sarà adottata una soluzione Qualcomm o proprietaria Exynos ma staremo a vedere.