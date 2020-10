Stanno aumentando in Rete le segnalazioni degli utenti che stanno riscontrando problemi con Google Pay, a bordo peraltro di svariati smartphone. Se vi avevamo parlato prima dei disturbi affrontanti da alcuni proprietari dei Samsung Galaxy Note 20 e poi di quelli palesati dai Google Pixel 5, adesso è il turno dei OnePlus 8, pure colpiti dall’inconveniente. Gli utenti delle unità colpite riescono a registrare le proprie carte, senza però poter ultimare il pagamento per il sopraggiungere di un messaggio di errore che recita ‘Non ha funzionato’.

Un peccato davvero, soprattutto perché Google Pay stava riscontrando ancora più successo in questo periodo (la seconda ondata, se così può essere definita, dalla pandemia da Coronavirus sta avanzando un bel po’), dove risulta davvero molto igienico, oltre che comodo, poter effettuare pagamenti senza dover toccare nulla. Non sappiamo dirvi se il problema del mancato pagamento, che non riesce ad essere finalizzato a bordo di alcuni Google Pixel 5, Samsung Galaxy Note 8 e OnePlus 8, sia legato ad un qualche conflitto software specifico (tenete presente che ripristinare il dispositivo allo stato di fabbrica, oppure provare a disinstallare e reinstallare l’applicazione non servirà a risolvere le cose), oppure all’app di Google Pay.

In ogni caso, siamo sicuri che il colosso di Mountain View, sempre che l’errore sia effettivamente da imputare all’azienda statunitense, si metterà subito a lavoro per cercare di identificare la causa alla base del malfunzionamento, per poter offrire a tutti quanti vorranno usufruire del servizio la possibilità di farlo senza incappare in problemi di sorta. Siete per caso anche voi tra quelli che lamentano i suddetti problemi legati all’utilizzo di Google Pay a bordo di alcuni Google Pixel 5, Samsung Galaxy Note 8 e OnePlus 8 (senza contare che il disturbo, per quanto ne sappiamo, potrebbe anche essere collegato ad altri smartphone)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.