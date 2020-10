Scacco matto ai recentissimi Pixel 5 sui quali non funziona Google Pay. Proprio i googlefonini hanno problemi nelle transazioni attraverso il metodo di pagamento elettronico di Mountain View e la cosa ha quasi dell’incredibile. Piuttosto la situazione è gravosa per coloro che utilizzano spesso la funzione per qualsiasi tipo di acquisto online e nei negozi fisici e difatti non riescono nel loro intento.

Si tratta certamente di un bug che sembrerebbe pure essere esclusivo dei Pixel 5. In effetti, il malfunzionamento non è imputabile al servizio Google Pay che continua a funzionare su tutti gli altri dispositivi. Allo stesso tempo, le difficoltà non possono essere associate neanche all’aggiornamento Android 11 per i Pixel viso che ad esempio i Pixel 4 non hanno di questi problemi.

Le anomalie di Google Pay sui Pixel 5 si verificano nel seguente modo. Le transazioni non vengono rifiutate dalle banche, semmai le richieste per gli spostamenti delle somme di denaro non partono per nulla dai telefoni. Insomma, il problema sembra essere proprio a monte e toccherà a Google occuparsene il prima possibile. Per il momento non è giunta alcuna comunicazione o feedback relativo proprio alle difficoltà correnti ma queste non dovrebbero tardare. Il forum di supporto dei prodotti Google include in effetti una serie di testimonianze sul bug che non potranno essere sottovalutati.

Un chiarimento finale è d’obbligo per tutti coloro che devono vedersela proprio in questo momento con i problemi relativi a Google Pay sui Pixel 5. Qualsiasi intervento autonomo come anche il ripristino alle condizioni di fabbrica del telefono non serve praticamente a cambiare la situazione. Neanche provare a ripristinare il servizio, cancellando e riassociando carte di credito o di debito comporta il superamento del bug. Toccherà dunque attendere l’intervento dai piani alti.